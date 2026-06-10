Cornetteria star di TikTok, sospesa l’attività: lavoratori in nero e violazioni igieniche

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È stata sospesa l'attività della cornetteria più virale di TikTok: Cip&Ciop, situata a Napoli nel quartiere Marianella. Nell'ultimo anno è diventata un vero fenomeno social: oltre un milione e mezzo di follower, centinaia di clienti ogni giorno e video capaci di totalizzare migliaia di visualizzazioni. Il successo, tuttavia, si è scontrato con un controllo eseguito dai carabinieri e dal personale dell’Asl di Napoli. I militari hanno individuato, infatti, due lavoratori in nero ed è scattata una sanzione di circa 36mila euro a cui si sono aggiunti altri 24mila euro di sanzioni amministrative. Sul fronte igienico sanitario, invece, sono state riscontrate 3 non conformità gravi e sono stati sequestrati 450 chilogrammi di alimenti. Inoltre, è stata contestata una sanzione amministrativa di 5 mila euro. Per il titolare è scattata la denuncia, mentre l’attività è stata immediatamente sospesa. Sulla pagina Instagram del locale è stato condiviso un messaggio in cui si precisa che la cornetteria è stata sospesa "temporaneamente". In particolare, si legge, "ci è stato richiesto di adeguare la separazione tra l'area di lavorazione e l'area aperta al pubblico mediante l'installazione di una vetrata a tutta altezza, al fine di garantiere una maggiore tutela dei prodotti alimentari". E sui lavoratori in nero, il locale precisa che su 12 collaboratori è stata riscontrata la posizione di una persona "in fase di prova", gli altri risultano "regolarmente inquadrati e in possesso della documentazione richiesta per operare nel settore alimentare". L'obiettivo è quello di "collaborare con le autorità per riprendere l'attività nel pieno rispetto delle normative vigenti".

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