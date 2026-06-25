Catania, traffico di sostanze stupefacenti riconducibile al clan Carcagnusi: dieci misure cautelari / Video

CATANIA (ITALPRESS) – Nuovo sviluppo dell’inchiesta sul presunto sistema di traffico di stupefacenti riconducibile al clan Carcagnusi, articolazione di Cosa Nostra catanese. Su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dieci persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di cessione e acquisto di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Catania dopo gli interrogatori preventivi svolti il 18 giugno, rappresenta un ulteriore tassello di un’indagine più ampia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Catania con il supporto del Servizio Centrale Operativo e delle Squadre Mobili di Palermo e Reggio Calabria.

Le nuove misure si collegano all’operazione eseguita l’8 giugno scorso, quando venti indagati furono raggiunti da provvedimenti cautelari per reati che comprendono associazione mafiosa, traffico di droga, detenzione di armi e tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso.

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