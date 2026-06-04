Carabinieri Enna, 212° Annuale di Fondazione: il bilancio delle attività

Il 5 giugno 2026 ricorre il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, la cui costituzione risale alle Regie Patenti del 13 luglio 1814, che attribuivano al “Corpo dei Carabinieri Reali” la duplice funzione di difesa dello Stato e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Quest’anno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha deciso di celebrare, a livello nazionale, l’Annuale di Fondazione nelle città di Messina e di Reggio Calabria, che ospiteranno rispettivamente il concerto della Banda proveniente da Roma e la cerimonia militare alla presenza delle più alte cariche dello Stato in arrivo sempre dalla Capitale. A tali eventi affluiranno i rispettivi Comandanti Provinciali dell’Isola, nonché militari dei vari reparti e, al fine di dare il massimo risalto a questo evento nazionale, non si terranno altre celebrazioni pubbliche a livello locale. L’Annuale di Fondazione costituisce anche un momento di bilancio dei dodici mesi appena trascorsi ed il Comando Provinciale Carabinieri di Enna è stato decisamente impegnato costantemente in diverse attività di prevenzione e contrasto a fenomeni delittuosi registratisi sul territorio. A corollario di quanto fatto in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Enna e di quella nissena, per quel che concerne il contrasto alla criminalità organizzata, e alla Prefettura per le innumerevoli attività informative in materia di certificazioni antimafia ed armi, si segnalano alcuni importanti risultati prettamente operativi. Tra queste si segnala il triste fenomeno delle truffe ai danni di anziani con il metodo del finto maresciallo, per il quale l’Arma ha svolto, sia un’azione di contrasto con numerosi arresti, denunce e recuperi di refurtiva in diversi centri della provincia, per ultimi gli arresti e denunce eseguiti tra l’altro a Barrafranca, Villarosa e Valguarnera, che un’incisiva campagna di informazione sviluppata dal Reparto Operativo, anche con il contributo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, attraverso incontri presso centri anziani e parrocchie, nonché protocolli con i locali Ordini dei Medici ed Odontoiatri, Farmacisti e FederFarma.