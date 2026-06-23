Caltanissetta, V edizione di “Musica a Palazzo”: successo per il concerto inaugurale dell’accademia Cristóbal Galán

CALTANISSETTA – Un successo straordinario, andato ben oltre le più rosee aspettative, ha

coronato il fine settimana del 20 e 21 giugno a Caltanissetta. La quinta edizione del Festival“Musica a Palazzo” e il debutto ufficiale della locale Accademia Cristobál Galán hanno registrato una partecipazione calorosa e massiccia da parte della cittadinanza, segnando untraguardo indimenticabile per il progetto ideato dal Circolo ACLI APS “Elio Vittorini” (gruppovocale Amoris Lætitia) in partnership con Dolci Accenti APS e il festival internazionale dimusica antica “Note senza tempo”. Le attività hanno preso il via sabato 20 giugno presso il centro multifunzionale DesTEENazione, trasformatosi in un vivace luogo di incontro in occasione della conferenza stampa. Davanti a una platea attenta e partecipe, sono stati illustrati i dettagli della programmazione annuale e la gratuità della proposta didattica rivolta ai giovani dai 11 ai 20 anni, evidenziando la sinergia d’eccellenza istituzionale e scolastica che sostiene la rete. Il momento più emozionante e atteso si è consumato domenica 21 giugno, in perfetta concomitanza con la Festa della Musica. La splendida cornice del piano nobile di Palazzo Moncada ha ospitato il primo concerto ufficiale degli studenti dell’Accademia, i quali si sono esibiti al fianco del Gruppo vocale Amoris Lætitia diretto da Laura Gallo e dei maestri Calogero Sportato e Daniele Cernuto. Il pubblico, che ha riempito la sala in ogni ordine diposto, ha accolto con lunghi e scroscianti applausi l’esecuzione del repertorio antico e dellascuola polifonica siciliana, frutto del meticoloso lavoro mensile svolto durante i weekend daidocenti e dagli allievi.Un ringraziamento speciale va a tutta la cittadinanza per la straordinaria risposta, ai partnerd’eccellenza – tra cui il Festival “Note senza tempo” di Sassari, l’I.C. “M. Rapisardi” diCanicattì, il centro DesTEENazione dí Caltanissetta, Fondazione Sicana, Silcibanca, per ilprezioso supporto alla rassegna – e istituzionali, primo fra tutti il comune di Caltanissetta,ovvero gli assessori Toti Petrantoni, Ermanno Pasqualino, la vicesindaca Giovanna Candura, la Pro Loco di Caltanissetta, Casa delle culture e del volontariato “Letizia Colajanni”, InChorus Federation e il Ministero della Cultura. Grande soddisfazione è stata espressa dalla direttrice artistica Laura Gallo: “L’incredibile affluenza e l’entusiasmo di questo fine settimana dimostrano che la nostrascommessa sul territorio è vinta. Vedere così tanti giovani e appassionati riscoprire eapprezzare la bellezza della musica antica ci ripaga di ogni sforzo. La formazione e lacondivisione culturale si confermano la strada maestra per valorizzare la nostra terra”. L’Accademia Cristóbal Galán e il gruppo Amoris Lætitia guardano già al futuro, forti di unpercorso interregionale (che unisce Caltanissetta a realtà come Sassari, Milano, Londra, Olbia e Nuoro) pronto a offrire ai ragazzi nuove e straordinarie opportunità di scambio, viaggio e crescita attraverso l’arte. Di seguito i nomi degli studenti dell’accademia che si sono esibiti in concerto: Giorgia Fazio, Miryam Mantione, Sofia Petralito, Deborah Paci, Lavinia Di Franco (violini), GresiaBaldacchino (chitarra), Emanuele Puccio (violoncello), Antonio Mantione (pianoforte),Antonio La Greca (oboe), Carla Tumminelli (soprano).Si ringraziano i maestri Vincenzo Bono (Viola) e Radouan Hammoudi (violino) e tutti icomponenti del gruppo vocale Amoris Laetitia: Carla Tumminelli, Tiziana Martorana,Francesca Pettinato, Maria Pia Beltrami, Sissel Bakken, Alessandra Licandro, Patrizia P.Lombardo, Caterina Messana, Ignazio Cianciolo, Alessandro Pistone, Emanuele Anzalone,Vincenzo Bono, Giovanni Bunoni, Vittorio Gallo