Caltanissetta, sgravio TOSAP per eventi nei dehors: dalla CIDEC un plauso alla continuità amministrativa, ma con riserve sulla programmazione

Il rappresentante della CIDEC ed ex assessore alle Attività Produttive Carmelo Milazzo, interviene in merito alla recente delibera approvata dalla Giunta Tesauro nel mese di giugno, riguardante l’abbattimento dell’80% della TOSAP per i titolari di dehors che ospiteranno eventi culturali e musicali fino al 31 dicembre.

“Esprimo grande soddisfazione – dichiara l’esponente CIDEC – nel vedere che l’attuale Amministrazione, e in particolare l’assessore Del Popolo, abbia deciso di ripescare e riadottare un atto deliberativo che fu il fiore all’occhiello della giunta Messana, di cui ho fatto parte 25 anni fa. Quella fu un’iniziativa di grande successo, capace di portare vitalità non solo al centro storico ma a tutta la città, offrendo palcoscenici naturali ai nostri talenti e gruppi culturali locali.”

Pur accogliendo con favore la misura, la nota solleva però alcune criticità operative che distinguono l’odierno provvedimento dal modello originale:

“È bene chiarire che questa iniziativa non possiede alcun carattere di originalità, trattandosi di un chiaro atto di continuità con quanto ideato e realizzato dalla giunta Messana. Tuttavia, vi sono differenze sostanziali: laddove l’amministrazione di allora agì tempestivamente nel mese di marzo, offrendo ai commercianti un tempo congruo per programmare eventi di qualità, l’attuale delibera arriva solo a fine giugno. Questo ritardo ha purtroppo penalizzato gli esercenti, privandoli della possibilità di beneficiare dello sgravio per tutta la stagione primaverile, da maggio a oggi.”



La riflessione si estende inoltre al tema del decoro urbano: “Nell’impianto originale che abbiamo ripescato, avevamo introdotto l’obbligo/invito per gli esercenti di abbellire i propri spazi con piante e fiori, per valorizzare l’estetica della città. Auspichiamo che questo aspetto venga integrato con la stessa cura di allora.”

In conclusione, il rappresentante della CIDEC ribadisce l’importanza di queste politiche: “Siamo lieti che la Giunta Tesauro abbia riconosciuto la validità del nostro operato passato. Resta l’auspicio che, per il futuro, la programmazione sia più tempestiva, affinché gli esercenti possano operare con una visione di lungo periodo, garantendo ai cittadini e ai visitatori un’offerta culturale diffusa, organizzata e costante.”

Il responsabile Cidec Carmelo Milazzo