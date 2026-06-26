Caltanissetta, la Giovane Orchestra Sicula al Teatro Antico di Taormina per il XX Nations Award: un omaggio a Ennio Morricone

La Giovane Orchestra Sicula sarà protagonista domani nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, in occasione della XX edizione del Nations Award – Premio Cinematografico delle Nazioni, prestigiosa manifestazione dedicata al cinema, alla cultura e all’arte. Per l’edizione 2026 il festival celebra il ventesimo anniversario con un ricco programma di eventi e ospiti internazionali.

L’ensemble siciliano renderà omaggio al grande Ennio Morricone, eseguendo alcune delle più celebri colonne sonore del Maestro insieme al Coro ANPS, alla soprano ungherese Natasa Katai e alla straordinaria voce di Lidia Schillaci.



Per la nona edizione consecutiva, la Giovane Orchestra Sicula calcherà il prestigioso palcoscenico di Taormina, confermando un percorso artistico fatto di passione, impegno e costanza.

Da oltre tredici anni l’orchestra opera con determinazione nel territorio della Sicilia centrale, promuovendo la cultura musicale in tutta la provincia di Caltanissetta e oltre. Nonostante le limitate risorse economiche, l’associazione continua a realizzare eventi di qualità e a offrire concerti gratuiti, con l’obiettivo di rendere la musica accessibile anche a chi non ha la possibilità di frequentare i teatri.

A dirigere l’orchestra sarà il maestro Raimondo Capizzi, anima e guida del progetto, che ha scelto di investire il proprio talento nella valorizzazione della sua terra, contribuendo con dedizione alla crescita culturale del territorio e delle nuove generazioni di musicisti.

L’appuntamento di Taormina rappresenta ancora una volta un importante riconoscimento per la Giovane Orchestra Sicula, ambasciatrice della musica del Centro Sicilia e dell’eccellenza artistica giovanile in uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia.

