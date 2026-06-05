Caltanissetta. Il Comitato accoglie con favore la disponibilità di Asp e Amministrazione a creare un tavolo per la riapertura del Parco Dubini

CALTANISSETTA. In una nota che riceviamo e pubblichiamo integralmente, il Comitato in Difesa del Parco Dubini accoglie con favore la disponibilità espressa dall’ASP di Caltanissetta, nella persona del Direttore Generale e dei tecnici presenti, e dall’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’Assessore Salvatore Licata, a costituire un tavolo di lavoro finalizzato a definire con rapidità le azioni e le risorse necessarie alla riapertura del Parco Dubini.

Il tavolo avrà inoltre il compito di programmare gli interventi indispensabili per la messa in sicurezza dell’area e per la definizione di un modello di gestione condivisa, stabile e partecipato. Il Comitato conferma sin da ora la piena disponibilità a partecipare ai lavori del tavolo tecnico, portando proposte, idee operative e contributi progettuali utili a una riapertura efficace, sostenibile e definitiva del Parco. “Nel corso dell’incontro odierno, il Comitato ha preso parte a quella che può essere definita una vera giornata di buona politica e buona amministrazione.

Comune e ASP hanno scelto di essere presenti non soltanto come istituzioni, ma anche come cittadini, esprimendo senso di responsabilità, ascolto e una volontà concreta di individuare una soluzione definitiva per la riapertura del Parco Dubini. Il Comitato ribadisce che la riapertura del Parco rappresenta una priorità per la città, per le famiglie e per tutti coloro che da mesi attendono di poter tornare a vivere uno spazio verde sicuro, curato e pienamente fruibile. La disponibilità manifestata oggi dalle istituzioni coinvolte costituisce un passo significativo verso un percorso di collaborazione che il Comitato auspica possa tradursi, in tempi brevi, in atti concreti, interventi programmati e una gestione realmente partecipata del bene comune”.

Il Comitato ha ribadito che continuerà a seguire con attenzione ogni fase del processo, mantenendo un dialogo costante con cittadini e istituzioni, nella convinzione che solo attraverso cooperazione e responsabilità condivisa sarà possibile restituire alla comunità un luogo fondamentale per la qualità della vita urbana.

I Referenti del Comitato: Paladino Gaetano Roberta Bocca Maria Rita Riccobene