Caltanissetta, giuramento per due nuovi magistrati tributari: entrano in servizio Paola Marino e Alessio Garofalo

Importante momento istituzionale questa mattina a Caltanissetta, dove nell’aula di udienza “Salvatore D’Agostini” della Corte di Giustizia tributaria di primo grado si è svolta la cerimonia di giuramento dei nuovi magistrati tributari Paola Marino e Alessio Garofalo, vincitori del concorso nazionale per l’accesso alla magistratura tributaria.

A ricevere il giuramento dei due neo magistrati è stato il presidente della Corte, il dottor Antonino Porracciolo, nel corso di una cerimonia che segna ufficialmente l’avvio del loro percorso professionale all’interno della giustizia tributaria.

All’evento hanno preso parte anche il dottor Roberto Gentile e il dottor Sergio Stabile, rispettivamente dirigente e responsabile della sede dell’ufficio giudiziario di Caltanissetta, insieme ad altri rappresentanti dell’amministrazione giudiziaria.



Per i dottori Paola Marino e Alessio Garofalo si apre adesso una fase di formazione sul campo: i due magistrati saranno infatti impegnati in un periodo di tirocinio della durata di sei mesi, durante il quale saranno affiancati e seguiti dal presidente di sezione della Corte, il dottor Andrea Catalano.

L’ingresso dei nuovi magistrati rappresenta un momento significativo per l’attività della Corte di Giustizia tributaria di Caltanissetta, chiamata quotidianamente a garantire l’efficienza e la qualità della risposta giudiziaria in un settore particolarmente delicato come quello del contenzioso tributario. Un passaggio che rafforza ulteriormente l’organico dell’ufficio e testimonia il continuo processo di rinnovamento della magistratura tributaria italiana.