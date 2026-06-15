Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, il 16 giugno al via il 12esimo turno delle amichevoli classificate

Dopo il successo delle due serate a tema Risiko della settimana scorsa, con la partecipazione di 5 nuovi giocatori nella serata amichevoli di martedì 9 giugno, e di 2 nuovi giocatori, con l’aggiunta del ritorno di un altro giocatore storico del Club assente da qualche mese, nella serata Torneo di Mercoledì 10 giugno, il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” ci riprova anche questa settimana.

Martedì 16 giugno è infatti in programma il dodicesimo turno delle amichevoli classificate, speciale torneo semestrale che si concluderà alla fine di giugno con la consegna di un trofeo dedicato al vincitore della classifica della competizione. La vittoria del Torneo, salvo sorprese, e’ ormai ristretta ad una rosa di 3 giocatori sui 21 giocatori che hanno partecipato alle serate amichevoli nel corso del semestre. Restano infatti tre serate di gioco fino al 30 di giugno, e i punti a disposizione non sono tantissimi per la rimonta di chi si ritrova oggi nelle posizioni di retroguardia. Le serate di amichevoli, tuttavia, sono un valido approccio al gioco del Risiko da Torneo, dove i più esperti dedicano ampio spazio alle spiegazioni del gioco nei confronti di chi ha iniziato da poco a partecipare alle serate, e naturalmente si crea nella sala un’atmosfera di divertimento senza troppa competizione. E’ anche la possibilità di giocare per chi magari il mercoledì ha altri impegni di tipo familiare o lavorativo. Mercoledì 17 giugno è invece in programma il terzo turno del 9° torneo interno in corso, nel quale ovviamente possono transitare tutti i giocatori del martedì e tutti coloro che vorranno venire a giocare. L’attuale classifica vede già 3 giocatori in testa con 5 vittorie complessive sui 5 tavoli giocati finora, ma restano ancora tante vittorie da assegnare e chiunque può tentare l’ingresso nella rosa dei 4 giocatori che disputeranno la finale della competizione il prossimo 8 luglio 2026.Si ricorda che questo 9° Torneo, oltre ai punti ranking interni e a quelli della classifica RNL nazionali, assegnerà anche la seconda wild card, esclusiva per i giocatori appartenenti al Club, per la partecipazione alla finale del Risiko individuale della Regionale Sicilia, che si svolgerà nella città di Siracusa nel mese di novembre prossimo.La doppia serata di Risiko settimanale nei giorni del 16 e 17 di Giugno, saranno giocate presso la Nuova Locanda-Pifferaio Magico di San Cataldo, ove il Club ha la sua sede di gioco e ove è stato fin dall’inizio concordato con la struttura un menù convenzionato e dedicato ai giocatori. Le serate sono aperte a tutti coloro che avranno il piacere di vivere delle serate divertenti, dove il gioco e l’amicizia, senza distinzione di età, sono messe al primo posto. Per chiunque volesse partecipare è possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.