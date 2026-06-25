Caltanissetta, ciclismo: Memorial Salvatore e Michele Gerbino 2026, domenica 28 giugno

L’ASD Ciclistica Centro Sicula e l’ASD Caltanissetta Provincia dei Castelli organizzano il “Memorial Salvatore e Michele Gerbino 2026 – Città di Caltanissetta”, competizione ciclistica su strada che domenica 28 giugno 2026 coinvolgerà ragazze e ragazzi di tutte le età.

Il percorso prevede un anello di 2,7 km da ripetere più volte a seconda delle categorie (Esordienti, Allievi, Master), con partenza e arrivo nella Zona Industriale di Caltanissetta in via Salvatore Averna. Per quanto riguarda la cat. Esordienti (maschile e femminile), la gara sarà valida per la prova unica del campionato regionale con relativa assegnazione della maglia.

L’evento, organizzato su impulso di Calogero Rivituso (vicepresidente regionale della Federazione Cicilistica Italiana) e di Massimo Gerbino (Delegato provinciale della Federciclismo), ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Caltanissetta e del CONI.

“Questa è una manifestazione che da anni valorizza il territorio, richiamando a Caltanissetta tanti giovani talenti di questa disciplina o semplicemente appassionati che non sanno rinunciare a un weekend con la nostra amata bicicletta – ha dichiarato Massimo Gerbino, Delegato provinciale della Federazione Ciclistica Italiana. Questa edizione sarà aperta da un doveroso minuto di silenzio per ricordare la piccola Adele Cobelli e Nicoleta Rusu, investite tragicamente qualche giorno fa proprio mentre erano in sella alla propria bici per vivere la passione che ci accomuna.

Nel loro ricordo e in rispetto della loro memoria, al fine di sensibilizzare tutti al rispetto del CDS e dei vari utenti della strada, non sarà un’edizione caratterizzata dalla consueta musica e da tutti i momenti collaterali che hanno sempre fatto da cornice a questa giornata. Noi puntiamo al futuro dei nostri giovani, che fanno ogni giorni grandi sacrifici per allenarsi al meglio, quindi la priorità è innanzitutto quella di tutelarli e far comprendere a tutti che tragedie come queste possono essere evitate.

Ringrazio per la collaborazione il Comune di Caltanissetta e il Comando di Polizia Locale per l’impegno con cui si prodigano per la buona riuscita della manifestazione”.

“Questa competizione si inserisce nel solco dei numerosi eventi sportivi di caratura regionale che la nostra città sta ospitando sempre più di frequente – ha dichiarato l’assessore allo Sport Toti Petrantoni. È sempre un grande piacere accogliere manifestazioni capaci di attrarre tanti ragazzi e famiglie provenienti da tutta la Sicilia, che permettono alle persone impegnate nelle gare, o che accorrono per seguire i corridori, di conoscere allo stesso tempo Caltanissetta e di (ri)scoprire anche le sue eccellenze artistiche, culturali e culinarie.

Da assessore alla Viabilità, oltre che allo Sport, mi unisco al ricordo delle ultime vittime su due ruote e invito tutti al rispetto del Codice della Strada a tutela di ognuno di noi, dell’incolumità degli utenti della strada e di quella di tutti coloro che praticano questo meraviglioso sport qual è il ciclismo”.

