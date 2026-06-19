Beach Soccer, We Beach Catania in semifinale di Coppa Italia

Una prestazione di carattere, qualità e maturità consegna a We Beach Catania la semifinale di Coppa Italia. Sulla sabbia di Terracina, la formazione guidata da Mario Giuffrida supera con un netto 5-1 il Milano BS al termine di una gara intensa e spettacolare, conquistando con pieno merito il pass per il penultimo atto della competizione tricolore. I rossazzurri costruiscono il successo attraverso una prova collettiva di alto livello, impreziosita dalle parate decisive di Matteo Costa, dalla doppietta di Emmanuele Zurlo e dalle reti di Paulinho, Rosario Bucolo, al suo primo gol sulla sabbia, e Borer. Una vittoria che certifica la crescita della squadra, capace di soffrire nei momenti più delicati della partita e di colpire con cinismo quando se ne presenta l’occasione, chiudendo in crescendo. Ora in semifinale affronterà domani pomeriggio la Sambenedettese (già affrontata mercoledì nel recupero di campionato), vittoriosa nei quarti di finale sul Viareggio.

LA CRONACA – Una partita intensa, combattuta e giocata a ritmi elevati, con occasioni da entrambe le parti e i portieri assoluti protagonisti. Primo tempo da copertina. A prendersi la scena nella prima frazione è soprattutto Matteo Costa. L’estremo difensore di We Beach compie un autentico miracolo sulla spettacolare rovesciata di Ortolini, togliendo il pallone dall’incrocio dei pali a cinque minuti dalla conclusione del primo tempo. Pochi istanti dopo è ancora il numero del Milano a rendersi pericoloso, ma Costa si supera nuovamente con un altro intervento decisivo. A un minuto dall’intervallo arriva la giocata che sblocca il match. Emmanuele Zurlo fa esplodere il pubblico di Terracina con una conclusione che si insacca alla destra di Carpita e vale il vantaggio per We Beach.

La ripresa si apre immediatamente con la reazione del Milano. Ortolini trova una spettacolare rovesciata che sorprende Costa da una posizione praticamente impossibile e ristabilisce la parità. Ma Zurlo è in una condizione straordinaria e lo dimostra ancora una volta. L’attaccante catanzarese, alla prima occasione utile, si avventa sul pallone, supera il diretto avversario e batte Carpita, riportando avanti i suoi.

We Beach prende così il comando delle operazioni, sostenuta da una prestazione che cresce minuto dopo minuto in qualità, intensità e continuità. A 34 secondi dalla seconda sirena arriva la perla di Paulinho: il brasiliano approfitta di un errore di Piu, nota Carpita fuori dai pali e lo supera con una conclusione precisa che vale il 3-1. Lo stesso Carpita prova immediatamente a riaprire la gara, ma il palo gli nega la gioia del gol.

Nel terzo tempo emerge un’altra qualità che potrebbe rivelarsi preziosa nel prosieguo della stagione: la capacità di gestire il vantaggio e trasformare in oro ogni occasione favorevole. Dopo appena due minuti, Percia Montani calcia verso la porta e trova sul secondo palo Rosario Bucolo, che firma il suo primo gol nel Campionato Italiano di Beach Soccer. Per l’ex giocatore del Catania, alla prima stagione sulla sabbia, è una rete da ricordare e da festeggiare. La gara è ormai saldamente nelle mani della We Beach. Un nuovo errore del Milano consente agli uomini di Mario Giuffrida di calare il pokerissimo: il sigillo finale porta la firma di Borer, ancora a segno per la terza partita consecutiva.

IL TABELLINO

WB Catania 5 – 1 Città di Milano



WB Catania: Veca, Costa , Bucolo , Zurlo, La Torre, Giordani , Giuffrida, Panarello , Borer, Paulinho, Percia Montani, Eudim.

Città di Milano: Chiodi, Fontana, Carpita , Ortolini, Savarese, Ghilarducci, Genovali , Brendo , Lourenco, Ion Gabrielli , Piu.

Arbitri: Spezzati di Padova e Vitaggio di Trapani

Reti: 11′ pt Zurlo (WB Catania); 2′ st Ortolini (Città di Milano); 6′ st Zurlo (WB Catania); 12′ st Paulinho (WB Catania); 2′ tt Bucolo (WB Catania); 7′ tt Borer (WB Catania).





