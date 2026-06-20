“Aspettando Mythos Troina Festival”: la presentazione della nuova stagione e il concerto “Echi del Mito” del pianista Karym Daidone

Troina (EN) – Al Cineteatro Andrea Camilleri, oggi alle ore 20, si alzerà il sipario su “Aspettando Mythos Troina Festival”, l’appuntamento che accompagnerà il pubblico alla scoperta della nuova stagione della manifestazione diretta da Luigi Tabita, in programma dal 3 luglio all’8 agosto. Nel corso della serata il direttore artistico presenterà alla città il cartellone della nuova edizione del festival, svelando protagonisti, novità e curiosità di una stagione particolarmente attesa da nuovi e storici abbonati. A seguire, il concerto “Echi del Mito” del pianista Karym Daidone, protagonista di un viaggio sonoro che intreccia mito e modernità, trasformando la musica in uno specchio delle tensioni, delle fragilità e delle contraddizioni della società contemporanea.Ispirato alle figure leggendarie di Orfeo ed Euridice ed Ero e Leandro, il concerto propone un dialogo tra epoche, linguaggi e sonorità differenti, coinvolgendo il pubblico in un ascolto attivo e partecipato. Un percorso musicale che invita a interrogarsi sul significato del confine tra vita e morte, amore e perdita, armonia e caos sociale, in una continua ricerca di equilibrio tra passato e presente.L’appuntamento rappresenta l’anteprima della nuova edizione del Mythos Troina Festival, manifestazione che negli anni si è affermata come uno dei principali appuntamenti estivi dedicati al dialogo tra mito, teatro, musica e contemporaneità.