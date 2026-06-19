Andreucci e Briani iniziano forte il fine settimana sportivo della RO racing e sono già leader al San Marino Rally

Fine settimana ad altissima intensità agonistica per la scuderia RO racing, pronta a recitare un ruolo di primo piano sia a livello nazionale che regionale. Il sodalizio siciliano sarà, infatti, impegnato su due fronti di grandissimo prestigio: gli sterrati del Campionato italiano rally terra e i birilli della tradizione dell’Isola di Trinacria.

I riflettori della scena nazionale sono tutti puntati sul 54° San Marino Rally, attesissimo quarto atto del Campionato italiano rally terra. A difendere i colori della RO racing l’inossidabile equipaggio composto da Paolo Andreucci e Rudy Briani, che ha iniziato la gara con il piede giusto.

A bordo della performante Skoda Fabia RS calzata MRF Tyres, i pluricampioni italiani sono, infatti, già balzati al comando della classifica dopo la disputa della prima prova speciale. La manifestazione sammarinese prevede lo svolgimento di due prove speciali nella giornata di oggi, venerdì, mentre il verdetto definitivo arriverà domani, sabato, con la disputa delle restanti sei frazioni cronometrate. L’obiettivo è chiaro: risalire la china in classifica di campionato e difendere la leadership tra gli “Over” della serie.

Parallelamente alla sfida tricolore sulle strade bianche, le vetture della scuderia saranno protagoniste in Sicilia, domenica 21 giugno, in occasione del 5° Slalom Miniera Cozzo Disi – Casteltermini. Sul tecnico tracciato agrigentino, la Ro Racing schiera un quartetto di piloti di assoluto valore, pronti a dare l’assalto alle zone nobili della classifica e ben figurare nei rispettivi raggruppamenti. Antonio Di Matteo, reduce da splendide prestazioni stagionali, si candida alla vittoria assoluta al volante della sua inseparabile Gloria C8 Suzuki. Giuseppe Di Miceli è pronto a confermarsi punto di riferimento tra le vetture turismo a ruote coperte, a caccia del successo in classeA1400 e in Gruppo A con la sua fidata MG ZR 105. Carmelo Callari, al via con l’agile Peugeot 106, è in lizza per un posto al sole tra le storiche. Paolo Torregrossa, darà battaglia tra i prototipi, schierandosi ai nastri di partenza sulla sua Fiat 500 Sporting della classe P1.