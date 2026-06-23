A New York 3-2 pirotecnico tra Norvegia e Senegal

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Norvegia tiene il passo della Francia nel girone I e conquista i sedicesimi di finale ai Mondiali 2026. Gli scandinavi battono 3-2 il Senegal e si andranno a giocare all’ultima giornata il primato nel raggruppamento con gli uomini di Deschamps. Protagonista sempre Erling Haaland che, dopo la doppietta con l’Iraq all’esordio Mondiale, segna altri due gol e sale a quota 59 timbri in 52 presenze in nazionale. In rete anche l’esterno del Torino Marcus Pedersen. Non basta la doppietta di Ismaila Sarr al Senegal, che resta fermo a zero punti e si giocherà tutto all’ultima giornata(26 giugno, ore 21) contro l’Iraq. Francia e Norvegia entrambe a sei punti e avversarie nell’ultimo turno. Norvegia aggressiva in apertura di match con Ajer che sfiora il vantaggio incornando su angolo di Odegaard al 3′, ma c’è il grande riflesso di Mendy. Dopo un quarto d’ora di sofferenza, il Senegal prova a uscire dal guscio e lo fa con Jackson, che calcia due volte verso la porta di Nyland ma senza inquadrare lo specchio. La Norvegia riprende il pallino del gioco in mano e la sblocca al 43′: regalo di Koulibaly all’esterno del Torino, che scippa l’ex difensore del Napoli e batte Mendy nell’uno contro uno. Sbanda il Senegal ma Haaland non punisce la squadra di Thiaw nel finale di frazione, colpendo un palo a porta vuota da posizione defilata. In apertura di ripresa ecco il raddoppio norvegese: palla persa a centrocampo di Pape Gueye e gli scandinavi si scatenano in contropiede. Odegaard serve Haaland, che questa volta non perdona e mette dentro il 2-0 al 47′. Arriva immediata la risposta del Senegal, che accorcia le distanze al 53′ con Ismail Sarr, imbucato in area da una bella intuizione di Idrissa Gueye. La Norvegia non si fa intimorire dalla reazione senegalese e torna nuovamente a +2: confusione nell’area della formazione di Thiaw, Berg mette ordine e serve Haaland, che batte Mendy da pochi passi per il 3-1 al 58′. Il centravanti del Manchester City cerca la tripletta, ma il Senegal regge e accorcia le distanze sempre con Sarr nel recupero. La Norvegia non trema e confeziona la seconda vittoria in due giornate.

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