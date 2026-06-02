Salute

2 giugno, l’omaggio della presidente Metsola a Bruxelles

AdnKronos

2 giugno, l’omaggio della presidente Metsola a Bruxelles

Mar, 02/06/2026 - 15:07

Condividi su:

(Adnkronos) – La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, maltese, ha partecipato stamani alla celebrazione della Festa della Repubblica nella sede di Bruxelles, organizzata da Fratelli d'Italia con la Fanfara dei Bersaglieri dell'Etna. Nel video, il saluto della presidente prima che la fanfara eseguisse due inni, quello italiano e quello europeo. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta