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Vasco Rossi: “Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati”

AdnKronos

Vasco Rossi: “Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati”

Sab, 30/05/2026 - 21:16

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(Adnkronos) – Vasco Rossi non le manda a dire. Durante ‘Fegato, fegato spappolato’, dal palco dello Stadio Romeo Neri di Rimini, il Blasco dice la sua sui politici: “Il potere è una droga e quelli del governo sono dei drogati di m…” 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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