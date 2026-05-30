Vasco Rossi: “Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati”

(Adnkronos) – Vasco Rossi non le manda a dire. Durante ‘Fegato, fegato spappolato’, dal palco dello Stadio Romeo Neri di Rimini, il Blasco dice la sua sui politici: “Il potere è una droga e quelli del governo sono dei drogati di m…”

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