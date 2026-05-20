Mussomeli inaugura il nuovo complesso tennistico di contrada Vanelle

MUSSOMELI – Domani pomeriggio, Giovedì 21 maggio 2026, alle ore 19.00, si terrà l’inaugurazione del nuovo complesso tennistico realizzato in contrada Vanelle a Mussomeli. L’opera è stata realizzata grazie al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rappresenta un importante investimento per il potenziamento degli impianti sportivi cittadini e per la promozione dello sport come strumento di aggregazione sociale, crescita educativa e valorizzazione del territorio. Il nuovo complesso offrirà alla comunità uno spazio moderno e funzionale destinato alle attività sportive, con particolare attenzione ai giovani e alle associazioni del territorio. “Con questa inaugurazione – dichiara il Sindaco Giuseppe Catania – consegniamo alla città una struttura attesa e significativa, frutto di un lavoro amministrativo concreto e della capacità di intercettare risorse utili per lo sviluppo di Mussomeli. Lo sport continua ad essere un pilastro fondamentale delle nostre politiche per la comunità”. La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia inaugurale.