Marianopoli. Partiti i lavori in contrada Torre – Belice

MARIANOPOLI. Sono finalmente partiti i lavori di c/da torre-Belice. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Noto. Il primo cittadino manchese ha sottolineato come l’avvio di questi interventi consentirà di sistemare un territorio la cui viabilità è stata alquanto critica.

Già i primi interventi di livellamento stradale e di allargamento della carreggiata fanno ben sperare per una soluzione efficace e definitiva. Il sindaco Noto ha concluso: < Continueremo a seguire l’evoluzione dei suddetti lavori che daranno beneficio ai tanti agricoltori e/o allevatori del territorio interessato>.