Serradifalco. Proposto dal Comune ricorso al Tar per ottenere l’ammissione al fondo stabilito dall’art. 56 comma 8 della Finanziaria Regione Siciliana

SERRADIFALCO. Il Comune di Serradifalco comunica di aver presentato istanza di ammissione al fondo stabilito dall’art. 56, 8° comma, della Legge Finanziaria della Regione Siciliana (il c.d. emendamento Lavardera) in quanto esso ha istituito l’ufficio «ambiti di coordinamento territoriale intersettoriale» per i quali era stato previsto il suddetto contributo.
Successivamente all’immotivato rifiuto dell’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica, il Comune di Serradifalco ha proposto ricorso davanti al TAR Palermo per farsi riconoscere il diritto al suddetto contributo previo annullamento del provvedimento di rigetto della relativa istanza.
Si tratta di un fondo che può interessare numerosi comuni siciliani del quale l’Assessorato Regionale non intende disporre ponendosi in contrasto con la norma e con il principio di buon andamento della P.A.
Il Sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio ha quindi conferito incarico all’Avv. Antonio Onofrio Campione di proporre ricorso al TAR Palermo confermando la propria fiducia nella Magistratura.