Caltanissetta. Cefpas, l’assessore regionale Caruso istituisce una commissione di verifica

«Ho istituito una commissione ispettiva, composta da dirigenti dell’assessorato della Salute per verificare la legittimità degli incarichi conferiti dal Cefpas nelle ultime settimane, sulla base di quanto pubblicato sugli organi di stampa. Correttezza e trasparenza delle procedure sono per il governo Schifani premesse indispensabili e irrinunciabili, in ogni ambito dell’azione amministrativa». Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso.