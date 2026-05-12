Salute

Caltanissetta. Cefpas, l’assessore regionale Caruso istituisce una commissione di verifica

Redazione

Caltanissetta. Cefpas, l’assessore regionale Caruso istituisce una commissione di verifica

Mar, 12/05/2026 - 17:32

Condividi su:

«Ho istituito una commissione ispettiva, composta da dirigenti dell’assessorato della Salute per verificare la legittimità degli incarichi conferiti dal Cefpas nelle ultime settimane, sulla base di quanto pubblicato sugli organi di stampa. Correttezza e trasparenza delle procedure sono per il governo Schifani premesse indispensabili e irrinunciabili, in ogni ambito dell’azione amministrativa». Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso. 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta