Salvini (Lega): “Inserimento dello scalo di Agrigento nel Piano Nazionale degli aeroporti da sviluppare entro il 2035”

“Le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini rappresentano un passaggio storico per Agrigento e per tutta la Sicilia centro-meridionale. L’inserimento dello scalo di Agrigento nel Piano nazionale degli aeroporti come infrastruttura strategica da sviluppare entro il 2035 è il riconoscimento di una battaglia politica e istituzionale che porto avanti da anni”. Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia Calogero Pisano, promotore dell’articolo 8-bis inserito nel decreto Legge Sud che prevede la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento.

“Quando ho presentato questo intervento normativo – spiega Pisano – molti ritenevano impossibile immaginare Agrigento all’interno della strategia infrastrutturale nazionale. Oggi, invece, le parole del ministro Salvini confermano che il lavoro svolto in Parlamento ha aperto una

prospettiva concreta.

Da agrigentino provo una forte emozione

nel vedere riconosciuto il diritto della mia terra ad avere infrastrutture moderne, collegamenti adeguati e una prospettiva reale di sviluppo. Sapere di avere contribuito a questo percorso

rappresenta motivo di orgoglio e di responsabilità verso la mia gente”.

Un unico imperativo per Pisano: “Bisogna accelerare il percorso tecnico, economico e progettuale affinché questo importante riconoscimento si traduca in fatti concreti”. (ANSA).