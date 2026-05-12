Caltanissetta, Consorzio Universitario: nei locali di via Real Maestranza attivate verifiche tecniche e legali per garantire sicurezza e continuità didattica

Il Consorzio Universitario di Caltanissetta informa che, a seguito del provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza presso i locali di via Real Maestranza, sono state immediatamente attivate tutte le procedure necessarie per affrontare con la massima attenzione e responsabilità la situazione. In particolare, in data 05/05/2026 è stato disposto un accertamento tecnico congiunto finalizzato a verificare in modo puntuale le condizioni di sicurezza, agibilità e funzionalità della struttura, nonché a individuare gli eventuali interventi necessari e le relative tempistiche. Parallelamente, in data 11/05/2026 è stata avviata una valutazione legale, al fine di chiarire ogni aspetto connesso agli obblighi contrattuali, alle responsabilità dei soggetti coinvolti e alle modalità più corrette per procedere all’affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente. L’obiettivo prioritario del Consorzio è garantire la sicurezza degli studenti, del personale e di tutti gli utenti, assicurando al contempo, per quanto possibile, la continuità delle attività didattiche, anche attraverso soluzioni organizzative temporanee. Il Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta, dott. ing. Gianluca Tumminelli, segue personalmente l’evolversi della situazione, in costante raccordo con i tecnici incaricati e con le istituzioni coinvolte, al fine di giungere in tempi rapidi a una soluzione concreta e definitiva. Il Consorzio continuerà ad aggiornare la comunità studentesca sugli sviluppi, con la massima trasparenza e senso di responsabilità.