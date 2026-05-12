Mussomeli, ricordando i 50 anni di Pro Loco mussomelese…

MUSSOMELI – La Pro Loco, il territorio e la sua storia nel mezzo secolo di attività 1976 – 2026. Raccontare e sentire parlare di eventi della quotidianità, nel cinquantesimo attività della Pro loco, ripercorrendo e ammirando i tanti volti dei suoi protagonisti, l’impegno, la creatività e soprattutto l’entusiasmo profuso, è stato un piacere partecipare perché sono scaturiti subito ricordi e circostanze che profumano di famiglia, di scuola, di sport, di tradizione, feste e soprattutto di vita comunitaria, alimentata dal senso di appartenenza consolidatasi nel tempo. “Oggi porto con me – ha scritto l’attuale presidente Falzone – qualcosa che va oltre una semplice serata: la consapevolezza di aver vissuto un momento importante, uno di quelli che segnano un prima e un dopo. Abbiamo condiviso emozioni vere, idee nate quasi per caso e sogni che piano piano stanno prendendo forma. Questo traguardo non è solo un punto d’arrivo, ma l’inizio di qualcosa di ancora più grande. Dentro questa serata ci sono sacrifici, entusiasmo, intuizioni, risate, confronti e quella voglia di andare avanti”. Certamente festeggiare un anniversario per un traguardo raggiunto è certamente un momento augurale per il tempo a venire. Fondata nel 1976, la Proloco di Mussomeli, non nuova a questo tipo di celebrazioni, ha festeggiato nella giornata del 9 maggio 2026, presso la sala del cine-teatro “Manfredi, i suoi 50° anni di presenza nel territorio. Presenti il presidente Provinciale UNIPLI Loreto Ognibene, la dirigenza locale e i soci della Pro Loco, i soci fondatori ed estimatori del sodalizio, l’amministrazione comunale col sindaco Giuseppe Catania e l’assessore Seby Lo Conte, associazioni e rappresentanti di altre Pro Loco della Provincia. Un momento atteso, un momento preparato, un momento di una felice sintesi che ha tracciato l’attiva ed efficace presenza del territorio nei suoi 50 anni di attività che ha saputo coinvolgere, nelle alterne vicende della quotidianità, comunità e Istituzioni, in sintonia con le finalità fondative del sodalizio. Ospite speciale, l’attore Roberto Farnesi, applaudito dal pubblkico presente. Ha condotto magistralmente l’incontro il coinvolgente Stefano Cairone e il socio della Pro Loco Giuseppe Taibi, giornalista, che hanno attirato l’attenzione del pubblico presente. Un evento unico, soprattutto per ringraziare ed omaggiare chi, in questi 50 anni, ha lavorato per una Mussomeli viva. Infatti, numerose sono state le attività poste in essere: Corteo storico, Sagra della Guasteddra, Sagra della Ricotta e del Cannolo, i tanti incontri culturali anche con la collaborazione delle scuole, le visite guidate al Castello, la promozione turistica e la valorizzazione del territorio anche con gli appuntamenti dell’estate mussomelese. Una serata di emozioni, testimonianze e di auspici. Un evento che profuma di volontariato; infatti questi 50 anni di Pro Loco mussomelese sono la vittoria, la forza del volontariato che ha saputo promuovere, nella sua perseveranza, il territorio e il suo ambiente. Bravi, Bravi! Sono tanti i volontari che, nell’anonimato, possono scrivere o gridare a voce alta: “C’ero, ci sono anch’io”.