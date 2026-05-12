Caltanissetta, il “Conservatorio incontra la città”: il 14 maggio al via la stagione concertistica 2026 del “Bellini” con il concerto “Soffi d’Autore”

Il Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” annuncia l’apertura ufficiale della Stagione Artistica 2026: “Il Conservatorio incontra la città”. Un cartellone di alto profilo che, sotto la guida del Direttore e Direttore Artistico, Maestro Michele Mosa, celebrerà la musica colta di tradizione nella suggestiva cornice della Cappella del Conservatorio. La stagione prenderà il via giovedì 14 maggio con un evento interamente dedicato al fascino degli strumenti a fiato. Il concerto inaugurale, dal titolo evocativo “Soffi d’autore: intrecci di legni e ottoni”, vedrà protagonista l’Ensemble di Musica d’Insieme per Fiati del Conservatorio. Il programma offrirà un raffinato intreccio sonoro, mettendo a confronto la delicatezza e l’agilità dei legni con la nobiltà degli ottoni, in un percorso attraverso le più celebri pagine della tradizione colta scritte per queste formazioni.“ Inaugurare la stagione con “Soffi d’Autore” – dichiara il Maestro Michele Mosa ha un significato preciso vogliamo iniziare questo percorso di condivisione con la città mettendo in risalto la varietà timbrica e la forza d’insieme dei nostri talenti. La Cappella del Conservatorio si trasformerà in un luogo di incontro autentico, dove la musica colta di tradizione torna a essere un’esperienza viva, vibrante e accessibile a tutti i cittadini.»La Stagione 2026 proseguirà nei mesi successivi con una serie di appuntamenti volti a valorizzare il patrimonio della musica classica e la produzione d’eccellenza dell’istituzione nissena, confermando il ruolo del “conservatorio Vincenzo Bellini” come fulcro della vita culturale del territorio.La cittadinanza è invitata a partecipare per vivere insieme emozioni nel segno della grande musica. Il Concerto si svolgerà il 14 maggio 2026 alle ore 19:00 presso la Cappella del Conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta con ingresso libero fino a esaurimento posti.