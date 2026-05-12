Viabilità a Caltanissetta, l’assessore Petrantoni replica a Vagginelli: “Amministrare significa assumersi responsabilità”

In una nota stampa l’assessore alla Viabilità del Comune di Caltanissetta, Toti Petrantoni, replica al comunicato diffuso dal consigliere comunale Vagginelli in merito ad alcune questioni legate alla viabilità cittadina. L’assessore interviene chiarendo il proprio ruolo amministrativo e ricostruendo le attività svolte negli ultimi mesi su diversi punti critici della città.

“Leggo con interesse il comunicato del consigliere Vagginelli, che, dopo quasi due anni di attività consiliare, continua evidentemente a confondere le deleghe amministrative, parlando di “mobilità” quando il sottoscritto ricopre la delega alla viabilità. Una distinzione non soltanto terminologica, ma sostanziale. Comprendo però che, nella fretta di costruire un comunicato con finalità propagandistiche, certi dettagli possano sfuggire” – dichiara in un comunicato l’assessore Toti Petrantoni –.

“È opportuno ricordare, inoltre, che un assessore fornisce l’indirizzo politico, mentre sono i dirigenti e gli uffici competenti a tradurre tali indirizzi in atti amministrativi e ordinanze, dopo le necessarie verifiche tecniche e di sicurezza previste dalla normativa.

Nel caso specifico dell’area compresa tra via Togliatti, via Aldo Moro e via Don Minzoni, il sottoscritto ha effettuato numerosi sopralluoghi in diverse fasce orarie, comprese quelle serali, coinvolgendo operatori commerciali e Polizia Municipale,tutto documentabile e documentato. Proprio a seguito di queste verifiche si è ritenuto opportuno rinviare l’ipotesi del senso unico, soprattutto per ragioni legate alla viabilità del sabato, giornata nella quale il mercato settimanale congestiona fortemente il traffico dell’intera zona. Forse il consigliere Vagginelli ha preferito non considerare questo aspetto prima di affidare alla stampa le proprie conclusioni.

Analogo discorso riguarda via Gibil Gabib e l’ipotesi di una rotatoria. Come più volte riferito personalmente al consigliere, il Comando della Polizia Municipale sta effettuando da mesi verifiche tecniche sulla reale pericolosità dell’intersezione, sull’incidentalità e sulla concreta necessità di modifiche alla circolazione. Perché amministrare significa assumersi responsabilità verso l’intera collettività, sapendo che tornare indietro su decisioni adottate superficialmente, magari per inseguire il consenso o accontentare qualcuno, non è né buona politica né buona amministrazione.

Quanto poi al sarcasmo rivolto alla mia persona e al mio lavoro sulla viabilità, quello sì appare un vero PARADOSSO . Non perché il sottoscritto si ritenga un “fuoriclasse” o depositario di chissà quale sapienza eccelsa (le competenze professionali non le considero neanche, ma non credo che la città abbia mai avuto un esperto di codice della strada in giunta comunale), ma perché i fatti parlano da soli.

In 21 mesi sono state emanate dal sottoscritto oltre cento direttive assessoriali in materia di viabilità, segnaletica stradale e indirizzi autorizzativi al dirigente della Polizia Municipale.

È sotto gli occhi di tutta la città l’impegno straordinario profuso, spesso anche in orari non ordinari, nel seguire personalmente i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale durante gli interventi del PNRR. Ed è altrettanto evidente che, dopo decenni, Caltanissetta dispone finalmente di una segnaletica verticale e orizzontale più ordinata, moderna ed efficiente.

Comprendo i ruoli istituzionali, li rispetto, e capisco che, sovente, pur di fare opposizione, bisogna riempire media e social dimostrando la propria esistenza in consiglio comunale… Io continuerò a lavorare e ad agire con impegno e perseveranza come dal primo giorno in cui sono entrato a palazzo del Carmine.

Certo, dispiace constatare che cambiano gli argomenti, ma il modus operandi sembra rimanere sempre lo stesso… prima la telefonata dai toni quasi amicali, poi l’affondo sulla stampa.

Non mi sorprendo… In fondo, la vita, e ancor più la politica, è soprattutto questione di stile” – conclude così l’assessore Pietrantoni.