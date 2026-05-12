Mussomeli, Strauss APS presenta programma estivo per bambini e ragazzi: conferenza stampa il 18 maggio presso Sala Livatino – Biblioteca Comunale “Paolo Emiliani Giudici

Mussomeli – Strauss APS, da oltre venticinque anni impegnata nella promozione delle politiche giovanili e dell’educazione non formale nell’ambito dei Programmi Comunitari Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, comunica l’organizzazione di una conferenza stampa per la presentazione del programma di attività ricreativo-educative dedicate alla stagione estiva 2026. L’evento si terrà il prossimo 18 maggio alle 18:00, presso la Sala Livatino della Biblioteca Comunale “Paolo Emiliano Giudici”, e sarà un momento aperto alla cittadinanza, alle famiglie, agli stakeholder locali e agli organi di informazione. Nel corso della conferenza verranno illustrate le iniziative locali rivolte a bambini e ragazzi nella fascia di età 8 – 18 anni, con l’obiettivo di offrire opportunità educative, inclusive e partecipative durante il periodo estivo. Accanto a queste, saranno presentate anche stimolanti opportunità di mobilità internazionale, come scambi giovanili e corsi di formazione, rivolte a giovani, offrendo loro la possibilità di vivere esperienze all’estero, acquisire nuove competenze e ampliare i propri orizzonti personali e professionali. La conferenza stampa rappresenta un’importante occasione per valorizzare le politiche giovanili a livello locale, ma anche per informare la comunità sulle opportunità educative e aggregative disponibili, promuovere la partecipazione attiva dei giovani del territorio, rafforzare il dialogo tra enti del terzo settore, istituzioni e famiglie e dare visibilità alle azioni dedicate all’inclusione, alla crescita personale e al benessere delle nuove generazioni. Con questa iniziativa, Strauss APS rinnova il proprio impegno nel creare spazi di apprendimento, socializzazione e sviluppo per i più giovani, contribuendo attivamente alla costruzione di una comunità educante attenta ai bisogni del territorio, capace di guardare anche oltre i con