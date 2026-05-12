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Il 4 luglio Papa Leone a Lampedusa: sopralluogo della polizia

Redazione

Il 4 luglio Papa Leone a Lampedusa: sopralluogo della polizia

Mar, 12/05/2026 - 14:58

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Sopralluogo dei funzionari della polizia a Lampedusa dove il 4 luglio arriverà papa Leone XIV. Dopo il primo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi nei giorni scorsi su convocazione del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e dopo che ieri sull’isola è stata presente anche una delegazione del Vaticano, oggi è stato fatto un sopralluogo mirato ai luoghi che ospiteranno il pontefice.

Fra residenti e fedeli è prevista la presenza di almeno 15 mila persone. A redigere il programma, come già anticipato, è stata la Prefettura della Casa Pontificia. Tra le tappe del sopralluogo il cimitero di Cala Pisana, dove il pontefice arriverà per un momento di raccoglimento sulle tombe dei migranti.

I funzionari della polizia sono stati anche a Porta d’Europa, il simbolo dell’approdo e della speranza, e sul molo Favaloro, dove Leone XIV benedirà la targa che intitolerà il molo a papa Francesco. Per l’occasione il pontefice incontrerà alcune persone appena arrivate sull’isola. In seguito, il trasferimento allo stadio comunale dove verrà celebrata la messa.

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