Mussomeli: Riprendono i lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane (progetto FSC 20 km per 100 strade)

MUSSOMELI -L’Amministrazione comunale di Mussomeli informa la cittadinanza che da domani riprenderanno i lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane, temporaneamente sospesi nelle scorse settimane a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Gli interventi interesseranno inizialmente il Viale Madonna del Riparo, nel tratto compreso tra la Cappella e la rotonda di Viale Peppe Sorce, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità e garantire maggiore sicurezza a cittadini e automobilisti. “Riprendiamo un’attività importante per il decoro urbano e per la sicurezza delle nostre strade — dichiara il Sindaco Giuseppe Catania —. Nonostante il rallentamento dovuto al maltempo, l’Amministrazione continua a portare avanti gli interventi programmati per rendere Mussomeli sempre più efficiente e vivibile”. Il Comune invita gli automobilisti a procedere con prudenza nelle aree interessate dai lavori, rispettando la segnaletica temporanea e le indicazioni del personale presente sul posto.