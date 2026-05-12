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Ciclone Harry, Savarino: «Con il via alle domande per le agevolazioni sugli investimenti delle imprese sosteniamo il tessuto produttivo siciliano»

Redazione

Ciclone Harry, Savarino: «Con il via alle domande per le agevolazioni sugli investimenti delle imprese sosteniamo il tessuto produttivo siciliano»

Mar, 12/05/2026 - 15:56

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«L’apertura della piattaforma Irfis per presentare le domande relative alla misura del Fondo Sicilia, destinata alle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, è l’ennesimo segnale di vicinanza alle attività danneggiate». Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino.

«I balneari, che hanno subito gravi danni – aggiunge Savarino – grazie a questa misura potranno rimettere in piedi le loro attività in vista della stagione estiva, che li vedrà ancora una volta protagonisti, così come dovrà essere protagonista la nostra Sicilia. Siamo passati dalle parole ai fatti grazie all’azione del governo Meloni, che ha consentito di superare i dubbi sulle deroghe, e del governo Schifani, perché il tessuto produttivo siciliano ha bisogno di sostegno e di risposte concrete e veloci, anche accogliendo le sollecitazioni delle associazioni e semplificato l’avviso».

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