Caltanissetta. Progetto SOS Sicilia Centrale, visita al Monumento ai Caduti

Si è svolto giovedì 7 maggio 2026 l’appuntamento culturale dal titolo “Visita al Monumento ai Caduti di Francesco e Cosmo Sorgi”, inserito nel più ampio programma di valorizzazione dei “Monumenti ai Caduti” di Caltanissetta promosso dalle Associazioni del gruppo SOS Sicilia Centrale (Associazione Alchimia, Associazione Archeologica Nissena, Comitato di Quartiere di Gibil Habib, Italia Nostra Sicilia, Pro Loco di Caltanissetta, SiciliAntica, Studi Storici Siciliani, Società Dante Alighieri di Caltanissetta) in concerto con SICILBANCA e Fondazione Sicana.

L’evento ha rappresentato un importante momento di approfondimento storico e culturale dedicato alla memoria collettiva e alla tutela del patrimonio monumentale del territorio nisseno, coinvolgendo istituzioni scolastiche, associazioni culturali e rappresentanti del mondo bancario.

Ad aprire la manifestazione sono stati i saluti istituzionali del Vicesindaco Prof.ssa Giovanna Candura, della Dirigente Scolastica Prof.ssa Francesca Ippolito dell’Istituto “Vittorio Veneto” di Caltanissetta, del Dott. Giuseppe Di Forti, Presidente della Fondazione Sicana e di SICILBANCA, della Dott.ssa Cettina Blando, Vicepresidente della Fondazione Sicana, e dell’Arch. Ennio Turco, Direttore del Parco Archeologico di Gela.

Nel corso degli interventi, la Dirigente Scolastica si è soffermata sul ruolo fondamentale della scuola e della formazione nella costruzione della coscienza civica delle nuove generazioni, sottolineando come la conoscenza della storia e dei luoghi della memoria rappresenti uno strumento indispensabile per educare i giovani al rispetto del patrimonio culturale e ai valori della cittadinanza attiva.

La Dott.ssa Cettina Blando ha invece evidenziato l’importanza della collaborazione tra associazioni, istituti culturali e sistema bancario locale, sottolineando come il partenariato con SICILBANCA e Fondazione Sicana costituisca un modello virtuoso capace di sostenere concretamente la crescita culturale e sociale del territorio.

Successivamente, la Prof.ssa Maria Petitto, Presidente dell’Associazione Archeologica Nissena, ha illustrato i prossimi appuntamenti previsti nell’ambito del progetto di valorizzazione del “Monumento ai Caduti”, confermando la volontà di proseguire un percorso condiviso di sensibilizzazione e divulgazione storica.

Il percorso della visita si è sviluppato a partire dal Laboratorio Pedagogico della Scuola San Giusto, dove l’Arch. Giuseppe Giugno, Presidente dell’Associazione di promozione sociale Alchimia, ha guidato i partecipanti in un’approfondita riflessione sul concetto di “giacimenti culturali”, illustrando la storia del museo scolastico e mostrando preziosi registri ottocenteschi custoditi all’interno della struttura. Nel corso del suo intervento, l’Architetto ha ricostruito la storia del “Monumento ai Caduti” e dei suoi artefici, Francesco e Cosmo Sorgi, evidenziandone il valore artistico, simbolico e identitario per la comunità cittadina.

La visita è quindi proseguita con le tappe presso i due siti del Monumento ai Caduti, dove i partecipanti hanno potuto approfondire gli aspetti storici, architettonici e memoriali delle opere, in un percorso che ha unito conoscenza, memoria e valorizzazione del patrimonio locale.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di studenti, docenti, associazioni e cittadini, confermando il crescente interesse verso progetti capaci di coniugare memoria storica, formazione e promozione culturale del territorio.