Salvini, avanti lavoro Mit, Autorità e Società per realizzare il Ponte sullo Stretto

“Prosegue senza sosta il lavoro del ministero delle infrastrutture, delle Autorità coinvolte e della Società per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Oggi, al nuovo CdA della Stretto di Messina ho voluto confermare l’impegno e il sostegno. Infatti pochi giorni fa il Parlamento ha convertito in Legge il Decreto Legge ‘Commissari’ dell’11 marzo con il quale il governo ha ribadito con forza la volontà di realizzare l’opera, fissando una procedura dettagliata, impegnativa e trasparente che consente di poter completare l’iter autorizzativo del progetto”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo alla riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina, presieduto dal presidente, Maurizio Basile, secondo quanto riferisce la stessa società.