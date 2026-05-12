Mussomeli, riunione operativa per il nuovo impianto di videosorveglianza

MUSSOMELI – Riunione operativa presso il Comune di Mussomeli dedicata alla realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza cittadino. All’incontro hanno preso parte il Comando dei Vigili Urbani, l’Ufficio Tecnico comunale e la società specializzata incaricata della progettazione e dell’installazione del sistema. Nel corso della riunione sono stati definiti gli aspetti tecnici e organizzativi necessari all’avvio dell’intervento, che consentirà di dotare il territorio comunale di un sistema tecnologicamente avanzato, capace di garantire un controllo più efficace e capillare delle aree strategiche del paese. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione e sicurezza urbana, migliorando il monitoraggio del territorio e offrendo maggiore tutela ai cittadini. Il nuovo impianto rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione e modernizzazione dei servizi pubblici locali, con particolare attenzione alla sicurezza, alla legalità e alla vivibilità del territorio. “Investire in tecnologia e prevenzione significa investire nella serenità della comunità e nella tutela del nostro paese”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Catania. Mussomeli continua così il proprio percorso di crescita attraverso interventi concreti finalizzati a migliorare la qualità della vita e la sicurezza urbana.