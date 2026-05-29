Serradifalco. Ecco la nuova Giunta municipale del sindaco Leonardo Burgio

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha annunciato la composizione della nuova Giunta. Essa sarà composta da Basilio Martino, vice sindaco, Daria Pace, Maddalena Virgadauro, e Angelo Falcone. Dunque è stata completata la composizione della nuova Giunta Municipale seguita dal giuramento ufficiale previsto dalla legge.

Il sindaco Burgio ha commentato: “è una squadra che unisce conferme importanti e nuovi ingressi, nel segno della continuità, del rinnovamento e della condivisione degli obiettivi. Da 11 anni amministriamo questo Comune con impegno, serietà e presenza costante sul territorio. Oggi ripartiamo con ancora più determinazione, consapevoli della responsabilità che i cittadini ci hanno affidato e pronti a continuare il lavoro per i prossimi cinque anni”.

Il sindaco ha concluso: “Ci aspettano nuove sfide, ma anche nuove opportunità per far crescere la nostra comunità, migliorare ancora di più i servizi e portare avanti i progetti già avviati. Buon lavoro alla nuova Giunta e a tutta la squadra amministrativa ed ai nostri Consiglieri Comunali. Avanti insieme, con passione e spirito di servizio”.