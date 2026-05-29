Caltanissetta. Mobilità sostenibile, approvato il nuovo regolamento per i servizi di sharing

CALTANISSETTA. Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità l’introduzione di un quadro normativo rigoroso per i servizi di noleggio condiviso di monopattini, e-bike ed e-scooter

Novità green e ordinata per la mobilità urbana di Caltanissetta. Nella seduta di ieri, 28 maggio 2026, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il nuovo “Regolamento Comunale quali linee guida per l’autorizzazione dei Servizi di noleggio condiviso (c.d. Sharing) di veicoli di micromobilità elettrica”.

Il provvedimento, istruito dalla Direzione III Urbanistica – Mobilità, introduce un quadro normativo chiaro e rigoroso per la circolazione in città di mezzi elettrici in condivisione, bilanciando l’esigenza di una mobilità moderna con la tutela della sicurezza stradale e del decoro urbano.

Il documento disciplina i servizi di sharing sul territorio comunale, prendendo in considerazione tre specifiche categorie di dispositivi a propulsione prevalentemente elettrica:

· E-scooter

· E-bike

· Monopattini

Il servizio verrà affidato tramite una procedura competitiva (Avviso Pubblico) gestita dal Servizio Mobilità. Ciascuna tipologia di veicolo (lotto) sarà affidata a un unico operatore, selezionato per una durata compresa tra i 3 e i 5 anni.

Al fine di garantire operatori solidi, il Regolamento impone requisiti stringenti:

· Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerenti con il servizio.

· Assenza di cause di esclusione nei contratti con la Pubblica Amministrazione.

· Esperienza pregressa dimostrabile: gli operatori devono aver già operato per almeno 12 mesi continuativi in contesti urbani con più di 50.000 abitanti, gestendo una flotta minima di 50 dispositivi per lotto.

Il regolamento prevede rigide contromisure adottate per evitare il fenomeno del “parcheggio selvaggio” e garantire il controllo del territorio:

· Identificazione certa: Ogni mezzo dovrà essere dotato di una targa metallica visibile (minimo 10×10 cm) dotata di un codice alfanumerico progressivo e di un QR-code speculare, per facilitare i controlli della Polizia Locale.

· Tecnologia GPS e stop al noleggio “selvaggio”: I dispositivi disporranno di sistemi GPS per limitare le aree di esercizio. Gli operatori dovranno implementare sistemi tecnologici che impediscono la chiusura del noleggio nelle aree vietate (il tassametro continuerà a scorrere a carico dell’utente). Al termine della corsa, l’utente sarà obbligato a inviare una fotografia del mezzo parcheggiato tramite app.

· Lotta al degrado: La flotta iniziale massima sarà di 200 dispositivi per tipologia di veicolo sull’intero territorio. I gestori avranno l’obbligo di intervenire entro 6 ore dalla segnalazione in caso di abbandono o posteggio irregolare, pena la rimozione forzata con spese a loro carico.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, supportato da un call center multilingue (italiano e inglese) e da un Tavolo di Coordinamento trimestrale tra Comune e gestori per monitorare l’andamento del servizio.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Viabilità, Toti Petrantoni: “Governare l’innovazione significa accompagnarla con regole chiare e responsabilità precise. Come Amministrazione siamo sicuri che questo regolamento sarà uno strumento utile per la nostra città, rendendola al passo con i tempi ma disciplinando nel contempo il fenomeno dello sharing. Ringrazio tutti i consiglieri comunali che con il voto unanime hanno dimostrato grande senso di responsabilità e sensibilità nei confronti del tema.

L’approvazione di questo regolamento rappresenta un traguardo importante per la mobilità della nostra città di fronte alle sfide del futuro. Caltanissetta apre alla micromobilità elettrica, ma lo fa ponendo regole ferree e inderogabili.

Vogliamo offrire ai cittadini, specialmente ai più giovani e ai pendolari, un’alternativa ecologica ed efficiente per i loro spostamenti, tutelando rigorosamente i pedoni, la sicurezza stradale e il decoro urbano del nostro territorio. Con questo provvedimento – conclude l’assessore Petrantoni – coniughiamo innovazione, sostenibilità e legalità.”