Mussomeli, Dalle urne alla responsabilità di governo. Gianluca Nigrelli incontra la città

MUSSOMELI – Non si sono ancora spenti i riflettori del recente periodo elettorale prima, e del risultato finale dopo, vissuto dai cittadini con diversi stati d’animo in una circostanza importante per la vita del paese, e proprio stasera, nella centralissima Piazza Roma, il neo sindaco eletto l’avvocato Gianluca Nigrelli, carico di 4829 voti, in un abbraccio ideale, incontrerà e saluterà i suoi concittadini per ringraziarli della fiducia riposta in lui, caricandolo di tanta responsabilità per l’amministrazione del Bene Comune. Va detto subito che al neo sindaco sono pervenuti gli auguri di buon lavoro anche da parte del gruppo dei consiglieri di minoranza. Infatti, rivolgendosi ai suoi sostenitori, e non solo, così Daniela Noto Castagnino, candidata sindaco sconfitta, che, per legge, ora siederà in Consiglio come consigliere comunale, ha così commentato sul social l’esito del voto del 24 e 25 maggio scorso: “Desidero ringraziare di cuore tutte le cittadine ed i cittadini che hanno scelto di sostenermi in questa campagna elettorale. Ogni voto, ogni parola di incoraggiamento, ogni gesto di vicinanza ha avuto per me un valore enorme, umano prima ancora che politico. Il risultato delle urne va rispettato con senso democratico e responsabilità. Assumerò il ruolo di consigliere di minoranza con impegno, serietà e spirito costruttivo, continuando a rappresentare le idee, i valori e le speranze di chi ha creduto nel nostro progetto. Saremo presenti, attenti e disponibili, con la stessa passione che ci ha accompagnati in questi mesi. Porterò in Consiglio comunale la voce di chi mi ha dato fiducia, ma anche l’ascolto e il rispetto verso tutta la comunità, perché il bene del nostro paese viene prima di ogni appartenenza politica. Questa campagna mi ha lasciato incontri, emozioni e affetti che conserverò con gratitudine. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto in questo percorso, e tutti i componenti della mia squadra ; grazie per aver camminato al mio fianco, per l’energia, l’affetto e la fiducia che mi avete donato. Il nostro impegno non finisce oggi: continua, insieme. Rivolgo al sindaco eletto e alla nuova maggioranza i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Da parte mia non mancheranno senso delle istituzioni, disponibilità al confronto ed impegno costante per il bene della comunità. Desidero inoltre ringraziare sinceramente il sindaco eletto e la nuova amministrazione per la vicinanza, la sensibilità e l’affetto dimostrati nei miei confronti in occasione del lutto che mi ha colpito. In momenti così dolorosi, ogni gesto di umanità e partecipazione assume un valore profondo che porterò con me con gratitudine”. Anche da parte degli altri eletti del gruppo di minoranza sono pervenuti al sindaco Nigrelli gli auguri di buon lavoro. A questo punto, forse non sarebbe male evidenziare circostanze in cui, durante questo ormai trascorso periodo elettorale, ci siano stati momenti belli e anche meno belli, momenti esilaranti e anche qualche caduta di stile che, ai cittadini, forse, non è sfuggita, ma che, comunque, ha dato certamente spunti di riflessione. In sintesi, sul campo due liste contrapposte: ciascuna con la propria organizzazione, ciascuna con la propria visione, con le proprie strategie, con le proprie aspettative. Un lavoro intenso e certosino da parte di tutti che non hanno fatto mancare impegno, professionalità e, soprattutto, entusiasmo al fine di ottimizzare il servizio, appunto con gli strumenti messi in campo. Non si può sottacere l’impegno profuso, la professionalità di Francesco Canalella, già vice sindaco nel primo mandato dell’ex sindaco Giuseppe Catania, che si è adoperato e reso disponibile a creare un’applicazione web che ha consentito ai rappresentanti di lista di registrare i dati direttamente in fase di spoglio e trasmetterli al server che utilizzavano dalla sede del comitato elettorale di Piazza Caltanissetta per fare i grafici e le elaborazioni man mano richiesti e messi a disposizione della SGprodAction – Salvatore Giardina . Infatti, stati i giornalisti Giuseppe Taibi Roberto Mistretta e Gandolfo Maria Pepe a raccontare, in maniera puntuale e coinvolgente, lo spoglio elettorale. per oltre quattro ore, presso gli studi Master Play di Leo Curiale, con ospiti di spicco, alternativamente, con l’on. Giuseppe Catania, Enzo Munì, Salvatore Piazza, Gianluca Nigrelli e, (in collegamento da Roma) l’on. Salvatore Cardinale, ha trasmesso in diretta streaming l’evento. Questa la squadra tecnica della SGprodAction -Salvatore Giardina con regia e direzione riprese di Salvatore Giardina, Assistente alla regia e riprese: Matteo Ognibene e Raffaele Spoto; Fonici: Vincenzo Sapia e Leo Curiale; Inviato: Flavio Modica; Intanto, appuntamento a. stasera, tutti in Piazza Roma, alle 20,30. La cittadinanza è invitata ad intervenire.