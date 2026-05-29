Serradifalco. Conclusa l’11^ edizione del Concorso musicale “Serradifalco Città della Musica”

SERRADIFALCO. Si è conclusa giovedì 28 maggio l’undicesima edizione del concorso musicale “Serradifalco Città della Musica”, organizzato dai docenti di strumento musicale dell’Istituto Comprensivo “F. Puglisi” di Serradifalco, diretto dalla dirigente scolastica Prof.ssa Valeria Vella.

Anche quest’ultima edizione si è rivelata un grande successo, confermando il prestigio che il concorso ha ormai conquistato nel panorama musicale scolastico siciliano. Alla manifestazione hanno partecipato circa trenta scuole secondarie di primo e secondo grado provenienti da tutta la Sicilia.

Sul palco del Teatro “A. De Curtis” di Serradifalco si sono alternati nelle esibizioni circa 800 ragazzi che, con entusiasmo, talento e passione, hanno riempito la cittadina di note musicali e di una festosa allegria, regalando al pubblico giornate intense di musica e condivisione.

La commissione giudicatrice era composta dai professori Michele Lacagnina (chitarra), Emanuele Anzalone (clarinetto), Pasqualino Lalumia (tromba) e Sara Mastrosimone (pianoforte), presieduta dal maestro Marcello Enna, docente di violino presso il Conservatorio di Palermo.

Al termine delle esibizioni è stata stilata la graduatoria della categoria Orchestre:

– “F. Petrarca” di Catania – 100/100 – 1° Premio – buono acquisto € 400,00

– “F. P. Polizzano” di Gangi – 100/100 – 1° Premio –buono acquisto € 400,00

– “G. Vasi” di Corleone – 98/100 – 1° Premio – buono acquisto € 100,00

– “E. Romagnoli-Solito” di Gela – 98/100 – 1° Premio –buono acquisto € 100,00

– “Caponnetto-Sciascia” di Caltanissetta – 97/100 – 1° Premio

– “Carmine-San Felice” di Nicosia – 97/100 – 1° Premio

– “F. Giorgio” di Licata – 94/100 – 2° Premio

– “L. Sciascia” di Palermo – 93/100 – 2° Premio

– “Don Bosco” di Gela – 92/100 – 2° Premio

– “Brancati” di Favara – 92/100 – 2° Premio

Tra i risultati più prestigiosi si segnalano inoltre tre primi premi assoluti con il punteggio di 100/100: per la categoria solisti a Salvatore Donato Battaglia dell’I.C. “Carmine-San Felice” di Nicosia, e ai giovani musicisti Nathan Carbonaro di Comiso e Aurelio Guttadauro di Catania. Ai tre vincitori è stato assegnato un buono acquisto di 100 euro ciascuno. Applausi anche per il liceo musicale I.I.S.S. G.Carducci di Comiso premiata con il punteggio di 98/100.

Il concorso ha visto anche la partecipazione di quattro scuole primarie: la “Don Bosco” di Canicattì, la “Caponnetto” di Caltanissetta e i due plessi di Sommatino e Delia dell’I.C. “Di Maria”.

Particolarmente significativa la presenza delle scuole primarie, a testimonianza di quanto sia importante avvicinare i bambini alla musica sin dai primi anni di formazione scolastica. La musica rappresenta infatti uno straordinario strumento educativo e formativo: favorisce la crescita emotiva e relazionale, sviluppa sensibilità, disciplina, capacità di ascolto e spirito di collaborazione.

Manifestazioni come il concorso “Serradifalco Città della Musica” offrono inoltre ai giovani studenti l’opportunità di vivere un sano confronto tra scuole diverse, condividendo esperienze, emozioni e percorsi artistici in un clima di amicizia, rispetto e valorizzazione del talento.

Ancora una volta Serradifalco si conferma dunque città della musica e punto di riferimento per la formazione musicale scolastica in Sicilia.