Diciannove feriti nello scontro tra uno scuolabus e un’auto a Mazara del Vallo: 14 i bambini rimasti coinvolti nel sinistro

È stato di 19 feriti il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un’auto a Mazara del Vallo: 14 bambini e cinque adulti, compresi due insegnanti. Nessuno è in grave condizioni. Tutti sono stati medicati all’ospedale di Mazara del Vallo. Due alunni sono stati trasferiti, con un elicottero del 118, all’ospedale dei bambini di Palermo: uno ha una frattura al polso e l’altro un trauma addominale.

In merito all’incidente stradale che ha coinvolto lo scuolabus a Mazara del Vallo, il Ministro Giuseppe Valditara, tramite nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha fatto sapere che è in costante contatto con il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per monitorare le condizioni di salute degli studenti e di tutte le persone coinvolte e per seguire gli sviluppi della situazione.