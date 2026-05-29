Ambiente, Regione apre alla proposta di Confindustria Sicilia su snellimento procedure impianti BESS

La Regione Siciliana accoglie con favore la proposta avanzata da Confindustria Sicilia sulla necessità di semplificare il quadro autorizzativo relativo ai sistemi di stoccaggio energetico in batteria BESS (Battery Energy Storage System), riconoscendone il valore strategico per lo sviluppo energetico e produttivo del territorio a salvaguardia dell’ambiente.

«La semplificazione amministrativa – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – è una priorità del mio governo. Ridurre tempi e ostacoli burocratici significa rendere la Sicilia più attrattiva per gli investimenti e accompagnare la transizione energetica con regole chiare ed efficienti».

«Siamo disponibili – aggiunge l’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino – ad aprire un tavolo di confronto su questo tema, perché va nella stessa direzione che il governo regionale sta perseguendo con convinzione: quella della semplificazione amministrativa e della riduzione degli ostacoli burocratici. Continueremo su questa strada con spirito di collaborazione, ascolto e piena attenzione verso imprese, territori e corpi intermedi».