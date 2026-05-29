Sicilia, 11enne tenta di accoltellare il prof. e riprende la scena con il cellulare

Momenti di paura questa mattina all’istituto comprensivo “G. Lombardo Radice – E. Fermi” di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove un alunno di 11 anni avrebbe tentato di accoltellare il docente di tecnologia durante la lezione. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino, studente di prima media, si sarebbe avvicinato all’insegnante indossando un casco integrale e impugnando un coltello di piccole dimensioni.

Il professore è riuscito a bloccarlo, riportando una lieve ferita alla mano. Il giovane avrebbe inoltre ripreso la scena con il cellulare per trasmetterla in diretta su Telegram. Il docente è stato medico e le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo. Le indagini, coordinate dalla Procura per i minorenni di Palermo, puntano a chiarire il movimento del gesto e l’eventuale premeditazione. Gli investigatori stanno acquisendo i video realizzati dal ragazzo e verificando i contenuti diffusi attraverso social e piattaforme di messaggistica.