Santa Caterina. Il 30 maggio in piazza Garibaldi comizio di ringraziamento del neo sindaco Giuseppe Natale

SANTA CATERINA. Sabato 30 maggio alle 20 in piazza Garibaldi si terrà il comizio di ringraziamento del neo sindaco Giuseppe Natale. Prevista la presenza di tutti i candidati che hanno sostenuto la candidatura del neo sindaco con la lista Volenterosi per Santa Caterina, ma anche dei due assessori in pectore nominati da Natale.
Il primo cittadino ha invitato la cittadinanza all’atteso evento che arriva dopo la grande vittoria ottenuta con i già sindaci Ippolito e Fiaccato. Al termine del comizio seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti.