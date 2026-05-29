Elezioni ad Agrigento, nervi tesi: Di Rosa, “Sodano mi ha provocato”

Giuseppe Di Rosa ha ritirato l’appoggio a Dino Alonge a ventiquattro ore dall’annuncio dell’accordo per il ballottaggio nelle comunali ad Agrigento . Il candidato civico, ultimo al primo turno con 3.546 voti, ha comunicato la rottura con una nota durissima contro Michele Sodano, candidato del centrosinistra.

“Questa mattina, durante la consegna delle liste al municipio, Sodano ha tentato ripetutamente di provocarmi e insultarmi davanti a testimoni, cercando di farmi perdere il controllo per mettermi dalla parte del torto”, ha denunciato Di Rosa. Il candidato ha parlato di “clima tossico costruito per trascinarmi sul terreno dello scontro personale, non del confronto politico”.

Ha ringraziato Alonge per la fiducia ma ha preso atto che ” Agrigento e’ troppo avvelenata: qui si tenta di distruggere l’uomo e la famiglia pur di vincere”. “Alzo bandiera bianca con amarezza”, ha concluso, “ma se pacificare significa subito provocazioni e attacchi agli affetti familiari, questa citta’ non vuole essere salvata”. Sodano ha replicato con una diretta facebook insieme al leader di Controcorrente parlando apertamente di “menzogne