Caltanissetta. Il 31 maggio al Teatro Oasi della Cultura si alza il sipario sulla grande Musica Italiana con lo Stabile Nisseno

CALTANISSETTA. Domenica 31 Maggio alle ore 18,00 al Teatro Oasi della Cultura si alza il sipario su un viaggio straordinario nella grande musica italiana. Una rassegna evento che promette emozioni, nostalgia ed energia, riportando il pubblico dentro le atmosfere indimenticabili degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta attraverso quattro grandi concerti live firmati dal Teatro Stabile Nisseno con la direzione artistica di Giuseppe Speciale e la regia di Ivano Cereda.

Sarà un vero e proprio concerto-spettacolo, capace di unire musica dal vivo, racconto teatrale e memoria collettiva. Sul palco si alterneranno i cantanti e i musicisti del Teatro Stabile Nisseno per quattro appuntamenti mozzafiato che accompagneranno gli spettatori tra i brani italiani più amati di intere generazioni.

La rassegna come già detto prenderà il via Domenica 31 maggio alle ore 18 con la serata dedicata agli anni Sessanta, epoca di rivoluzioni musicali, melodie immortali e canzoni che ancora oggi fanno cantare intere platee.

Si proseguirà poi Giovedì 11 giugno alle ore 20.30 con il fascino e l’energia degli anni Settanta, per continuare Lunedì 22 giugno alle ore 20.30 con i grandi successi degli anni Ottanta. Gran finale Giovedì 2 luglio alle ore 20.30 con una serata interamente dedicata agli anni Novanta.

Elemento originale della manifestazione sarà la votazione finale di ogni appuntamento: il pubblico potrà infatti eleggere la canzone più bella del decennio protagonista della serata, trasformando ogni concerto in una vera festa partecipata. La regia dello spettacolo porta la firma di Ivano Cereda, che sarà presente anche sul palco insieme ai cantanti del Teatro Stabile Nisseno Ilenia Giammusso, Giuseppe Minnella e Massimo Minglino e ai musicisti Massimo Mastrosimone (tastiere), Maurizio Fiaccabrino (basso), Alessandro Speciale (batteria), Lillo Cimino e Angelo Dibenedetto (chitarre). Consulenza tecnica Maura Celeste. La direzione artistica è di Giuseppe Speciale.

Ad arricchire ulteriormente il progetto sarà la partecipazione dell’attrice Salvina Fama, che introdurrà i brani e racconterà le epoche musicali attraverso aneddoti, curiosità e momenti di spettacolo. In video comparirà anche l’attrice Ilaria Giammusso .

Fondamentale anche il lavoro di ricerca e consulenza storica curato da Gaetano Miceli, che ha selezionato i brani rimasti più a lungo nelle classifiche e quelli che hanno ottenuto il maggiore ascolto, riportando alla luce storie, curiosità e successi che hanno segnato intere generazioni.

Più che una semplice rassegna musicale, sarà un appuntamento di festa, memoria ed emozioni, un grande abbraccio collettivo tra musica e spettacolo. Un evento da non perdere per tutti gli amanti delle grandi canzoni che hanno fatto la storia.

Info per prenotazioni 393.9493811 – 351 7888512.

Giuseppe Speciale