In Sicilia 11enne tenta di accoltellare il professore e riprende l’aggressione col cellulare

Ad appena 11 anni avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l’orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con due piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto.

L’insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. L’episodio, avvenuto sotto gli occhi degli altri alunni, ha provocato forte sgomento all’interno dell’istituto e nella comunità locale.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo, coordinate dalla Procura per i minorenni di Palermo. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e accertare se il gesto sia stato pianificato in anticipo.

Tra gli elementi al vaglio c’è anche il fatto che il giovane avrebbe registrato quanto stava accadendo con il proprio cellulare, trasmettendo una diretta video all’interno di un gruppo Telegram. Un dettaglio che viene considerato particolarmente rilevante dagli inquirenti, impegnati a comprendere le motivazioni che hanno portato all’aggressione e il contesto in cui è maturata. Gli accertamenti proseguono inoltre per verificare eventuali responsabilità o circostanze che possano aver avuto un ruolo nell’accaduto. (TGCom24)