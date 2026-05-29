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Riesi. Completati i lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione in Via Principe Umberto

Redazione 1

Riesi. Completati i lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione in Via Principe Umberto

Ven, 29/05/2026 - 23:16

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RIESI. L’Amministrazione Comunale di Riesi, attraverso l’assessore ai Lavori Pubblici Elio Angilella, comunica il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione in Via Principe Umberto e nella piazzetta antistante il Palazzo Comunale. Gli interventi, eseguiti nelle giornate di lunedì e martedì dalla ditta Security Center, per un importo complessivo di 33.067,92 euro, hanno interessato il ripristino della linea elettrica e la sostituzione dei corpi illuminanti e dei lampioni che presentavano diffuse criticità e malfunzionamenti.

In particolare, numerosi punti luce risultavano non funzionanti o non pienamente efficienti, con conseguenti disagi in termini di sicurezza e visibilità. I lavori effettuati hanno consentito di ripristinare un sistema di illuminazione pienamente funzionante, migliorando il decoro urbano e garantendo maggiore sicurezza nelle aree interessate. Alla ditta esecutrice dei lavori è stato rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto e la collaborazione garantita.

«Si tratta di un intervento importante per restituire piena funzionalità a una zona centrale del paese e garantire migliori condizioni di sicurezza e vivibilità ai cittadini – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Elio Angilella – Continuiamo a intervenire sulle criticità presenti sul territorio con l’obiettivo di migliorare i servizi essenziali e il decoro urbano».

Un ringraziamento è stato inoltre espresso, da parte dell’Amministrazione Comunale, alla responsabile dell’Area Urbanistica, geom. Mirella Giambarresi, al gruppo di lavoro composto dal geom. Luigi Giordano, dal dott. Angelo La Rosa e dal geom. Gaetano Sanfilippo, nonché agli Ingegneri Angelo Alabiso e Salvatore Lombardo per il supporto tecnico fornito durante tutte le fasi dell’intervento.

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