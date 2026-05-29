Riesi. Completati i lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione in Via Principe Umberto

RIESI. L’Amministrazione Comunale di Riesi, attraverso l’assessore ai Lavori Pubblici Elio Angilella, comunica il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione in Via Principe Umberto e nella piazzetta antistante il Palazzo Comunale. Gli interventi, eseguiti nelle giornate di lunedì e martedì dalla ditta Security Center, per un importo complessivo di 33.067,92 euro, hanno interessato il ripristino della linea elettrica e la sostituzione dei corpi illuminanti e dei lampioni che presentavano diffuse criticità e malfunzionamenti.

In particolare, numerosi punti luce risultavano non funzionanti o non pienamente efficienti, con conseguenti disagi in termini di sicurezza e visibilità. I lavori effettuati hanno consentito di ripristinare un sistema di illuminazione pienamente funzionante, migliorando il decoro urbano e garantendo maggiore sicurezza nelle aree interessate. Alla ditta esecutrice dei lavori è stato rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto e la collaborazione garantita.

«Si tratta di un intervento importante per restituire piena funzionalità a una zona centrale del paese e garantire migliori condizioni di sicurezza e vivibilità ai cittadini – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Elio Angilella – Continuiamo a intervenire sulle criticità presenti sul territorio con l’obiettivo di migliorare i servizi essenziali e il decoro urbano».

Un ringraziamento è stato inoltre espresso, da parte dell’Amministrazione Comunale, alla responsabile dell’Area Urbanistica, geom. Mirella Giambarresi, al gruppo di lavoro composto dal geom. Luigi Giordano, dal dott. Angelo La Rosa e dal geom. Gaetano Sanfilippo, nonché agli Ingegneri Angelo Alabiso e Salvatore Lombardo per il supporto tecnico fornito durante tutte le fasi dell’intervento.