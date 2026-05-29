Marianopoli. Il sindaco Noto replica: “Corretto l’utilizzo dello spiazzale da parte dei mezzi che fanno la raccolta differenziata nel cortile della scuola Pascoli”

MARIANOPOLI. In merito alla vicenda segnalata dal gruppo consiliare di minoranza legata alla presunta promiscuità dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti posteggiati nel cortile basso della scuola Pascoli, s’è registrata la replica del sindaco Salvatore Noto che, foto alla mano, ha detto la sua in merito alla vicenda: ” Non appena appreso dalle testate giornalistiche on line, di problemi inerenti i mezzi che effettuano la raccolta differenziata e che si posteggiano nel cortile basso della scuola Pascoli, mi sono personalmente recato in detto spiazzale al fine di verificare i fatti reali (nonostante non avessi dubbi sul corretto utilizzo dello spiazzale).

Stamattina anche l’utc comunale aveva provveduto a fare apposito sopralluogo. Negli articoli stampa compaiono foto vecchie e decontestualizzate che danno un’immagine distorta e diffamante della realtà. Tutelerò l’immagine dell’amministrazione, offesa da tali condotte, nelle sedi opportune. Il sindaco ha anche allegato nota della ditta Sea gestore del servizio in merito a tale questione.

Non appena appreso dalle testate giornalistiche on line, di problemi inerenti i mezzi che effettuano la raccolta differenziata e che si posteggiano nel cortile basso della scuola Pascoli, mi sono personalmente recato in detto spiazzale al fine di verificare i fatti reali (nonostante non avessi dubbi sul corretto utilizzo dello spiazzale). Stamattina anche l’utc comunale aveva provveduto a fare apposito sopralluogo. Negli articoli stampa compaiono foto vecchie e decontestualizzate che danno un’immagine distorta e diffamante della realtà. Tutelerò l’immagine dell’amministrazione, offesa da tali condotte, nelle sedi opportune. Allego al presente post le foto fatte alle ore 15.39 di oggi. Si allega inoltre nota della ditta Sea gestore del servizio.