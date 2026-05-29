Marianopoli. L’amministrazione comunale ha eseguito interventi di ripristino e sistemazione di 10 stradelle comunali

MARIANOPOLI. Continua il lavoro dell’Amministrazione Comunale a servizio degli agricoltori e allevatori. Sono stati eseguiti interventi di ripristino e sistemazione di n. 10 stradelle comunali mediante apporto di materiale Tovelant, regolarizzazione del piano viabile, opere di consolidamento con rete e getti in calcestruzzo nei tratti stabiliti.

Oltre agli interventi di pavimentazione e consolidamento, sono state eseguite opere complementari di manutenzione straordinaria, tra cui il riempimento di buche e cedimenti localizzati, il rifacimento di muri in pietra deteriorati e la realizzazione di pendii e canalizzazioni in pietra per il corretto deflusso e attraversamento delle acque meteoriche, al fine di migliorare la stabilità e la durabilità delle strade interessate.

Alcuni numeri: 676 metri totali, 190mc Calcestruzzo, 130 mc Toulevant. Il sindaco Noto ha ringraziato l’impresa Building Solution s.r.l. per l’ottimo lavoro svolto, all’Ufficio Tecnico del Comune di Marianopoli ed in particolare al RUP Arch. Franco Montagna, nonchè il progettista e Direttore dei lavori Arch. Michele Bellavia.