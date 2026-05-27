San Cataldo. Il 30 maggio presentazione del catalogo “50 anni – Le opere di Vincenzo Foresta”

SAN CATALDO. Lunedì scorso il Comune di San Cataldo ha vissuto un momento di profonda emozione. Il Sindaco Gioacchino Comparato e gli assessori hanno accolto i familiari dell’artista Vincenzo Foresta per presentare un progetto speciale: il catalogo “50 anni – Le opere di Vincenzo Foresta”.

Non è solo un libro, ma un viaggio attraverso mezzo secolo di bellezza. Dal palazzo comunale al monumento ai caduti, le opere di Vincenzo Foresta sono disseminate per San Cataldo, testimoni silenziosi della nostra storia e dell’identità del nostro territorio. Il sindaco ha espresso gratitudine verso l’artista e i familiari per il contributo dato alla bellezza della città e anche alle associazioni Itaca,

Prima Quinta e Officina degli Artisti, che hanno collaborato alla realizzazione di quest’opera editoriale attraverso un impegno di sinergia territoriale. San Cataldo celebra oggi un figlio che ha saputo interpretare il tempo e lo spazio della nostra città attraverso i colori.

L’appuntamento per presentare ufficialmente il volume a tutta la comunità è per sabato 30 maggio alle ore 18 nell’auditorium della Banca “G. Toniolo”.