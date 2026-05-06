GdiF Catania, bancarotta ed evasione fiscale: sequestro da sei milioni di euro

Bancarotta fraudolenta e documentale, sottrazione al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Queste le accuse rivolte a quattro persone da parte della procura e della guardia di finanza di Catania che indagano su quattro società. Eseguite le misure cautelari personali di interdizione dall’attività per due imprenditori cinesi e due professionisti. Sequestrate le quote delle quattro aziende, due complessi aziendali e beni per complessivi sei milioni di euro. Le indagini sono condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania attraverso intercettazioni e telecamere nascoste: le fiamme gialle e i magistrati etnei hanno alzato il velo su un sistema ai danni dello Stato attuato dai due imprenditori con l’aiuto di un commercialista catanese e del figlio. (Dire)