Caltanissetta, taccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare: ecco quali

Caltanissetta. Di seguito le comunicazioni di due raccolte firme per una proposta di legge di iniziativa popolare. I moduli per le firme sono disponibili all’URP del Comune di Caltanissetta. Sarà possibile firmare per: – “Modifiche all’articolo 11 della Costituzione”- DDL “Cieli Blu”. Di seguito i dettagli.

Raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “DDL Cieli Blu – Divieto di modifica delle condizioni meteorologiche”. Si comunica alla cittadinanza che all’U.R.P. del Comune di Caltanissetta sono disponibili i moduli per la raccolta firme della proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: “Divieto di modifica delle condizioni metereologi che (Geoingegneria)”. Possono firmare tutti i cittadini italiani, residenti nel Comune di Caltanissetta, muniti di valido documento di riconoscimento, recandosi all’ufficio URP, in Corso Umberto I, 132, (telefono 0934 74396 o 320 3297350 – email ufficio.urp@comune.caltanissetta.it ) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle ore 17:00. Per ulteriori approfondimenti sull’iniziativa proposta puoi consultare il sito informativo: www.cieliblu.it; https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6500012

Raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare recante “Modifiche all’articolo 11 della Costituzione”. Si comunica alla cittadinanza che all’U.R.P. del Comune di Caltanissetta sono disponibili i moduli per la raccolta firme della proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: “Modifiche all’articolo 11 della Costituzione recanti: neutralità permanente dell’Italia e garanzie di costituzionalità in materia di organizzazione internazionale”. La raccolta firme è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 93 del 22 aprile 2026. Possono firmare tutti i cittadini italiani, residenti nel Comune di Caltanissetta, muniti di valido documento di riconoscimento, recandosi all’ufficio URP, in Corso Umberto I, 132, (telefono 0934 74396 o 320 3297350 – email ufficio.urp@comune.caltanissetta.it ) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle ore 17:00. Per ulteriori approfondimenti sull’iniziativa proposta è possibile consultare il sito informativo: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6500011