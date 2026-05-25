Milan, rivoluzione dopo il disastro: esonerato Allegri, via anche Furlani e Tare

(Adnkronos) – Il Milan cambia tutto dopo il disastro dell'ultima giornata di campionato, costato la mancata partecipazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato oggi, lunedì 25 maggio, l'allenatore Massimiliano Allegri, sollevando dall'incarico "con effetto immediato" anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il ds Igli Tare e il dt Geoffrey Moncada.

"Dopo la delusione della scorsa stagione – si legge nel comunicato di Redbird – il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile". La nota di Redbird si chiude così: "Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".

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